Napoli-Inter, in tre per una maglia a centrocampo

Napoli-Inter di sabato pomeriggio dirà moltissimo delle speranze Scudetto rimaste agli uomini di Spalletti. Una vittoria, infatti, proietterebbe gli azzurri in testa alla classifica (seppur con una gara in più rispetto ai rivali).

A tal proposito, fondamentali saranno i rientri di Koulibaly e Anguissa, per un Napoli sostanzialmente al completo (escludendo l’infortunio di Lozano).

FOTO: Getty – Anguissa Napoli

Nel periodo d’assenza dei due africani, però, il Napoli non ha sofferto la loro mancanza, o almeno non quanto si immaginava.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, dunque, sabato Anguissa potrebbe partire dalla panchina. Difficile, infatti, pensare che Spalletti possa rinunciare a Zielinski o Fabian Ruiz, ragion per cui rimane una sola maglia per tre candidati: il camerunense, Demme e Lobotka.

Lo slovacco in questo momento appare indispensabile e forma una coppia molto ben assortita con Fabian, ragion per cui non dovrebbe stupire un suo nuovo impiego dal primo minuto.