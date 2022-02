Lozano a Napoli per altri esami: recupero lampo senza operazione?

Hirving Lozano sarà oggi a Napoli per sottoporsi ad ulteriori controlli per la lussazione alla spalla rimediata nel match tra il suo Messico e il Panama.

FOTO: Getty – Messico Lozano infortunio

Tuttosport cerca di ipotizzare i tempi di recupero che, però, dipendono senza dubbio da un eventuale intervento chirurgico.

In tal caso, come già accaduto ad esempio a Dries Mertens, l’ala messicana rischierebbe oltre tre mesi di stop, ma se l’operazione venisse scongiurata Lozano potrebbe già essere in campo tra venti giorni.