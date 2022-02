L’Inter prova il ricorso, i nerazzurri tentano una riduzione della squalifica

Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb, l’Inter proverà ad accorciare la squalifica di Alessandro Bastoni in seguito a quello che è accaduto nel derby di Milano. Il Giudice Sportivo ha fermato per due giornate il difensore nerazzurro e per una il tecnico Simone Inzaghi.

MILAN, ITALY – OCTOBER 19: Alessandro Bastoni of FC Internazionale in action during the UEFA Champions League group D match between FC Internazionale and FC Sheriff at Giuseppe Meazza Stadium on October 19, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Il club nerazzurro accetterà la decisione presa per il tecnico ma chiederà la riduzione delle giornate invece per il numero 95 con la speranza di provare akmeno a dimezzare la squalifica.