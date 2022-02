Inter senza Bastoni al Maradona: due idee per la sfida contro il Napoli

Sabato alle ore 18:00 va di scena il big match di campionato tra Napoli e Inter con gli azzurri che sognano il sorpasso momentaneo in attesa del recupero contro il Bologna da parte dei nerazzurri. Inzaghi dovrà fare a meno di Bastoni, fermato per due giornate dal giudice sportivo, e stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sono due le idee del tecnico interista per la sfida contro il Napoli.

MILAN, ITALY – SEPTEMBER 18: Edin Dzeko of FC Internazionale celebrates his first goal with Alessandro Bastoni during the Serie A match between FC Internazionale and Bologna FC at Stadio Giuseppe Meazza on September 18, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

La prima idea è quella di Dimarco che potrebbe agire come terzo a sinistra nella difesa a tre nerazzurra, occhio però a D’Ambrosio che potrebbe spuntarla dal primo minuto, in questo caso però ci sarebbe lo slittamento di Milan Skriniar a sinistra con il terzino italiano che invece giocherebbe a destra al fianco di De Vrij centrale. Alcuni dubbi ancora da sciogliere dunque per l’Inter che non può permettersi errori nella delicatissima sfida di sabato sera.