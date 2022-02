Lorenzo Insigne ha l’Inter nel destino

Nella sua ultima partita contro i nerazzurri, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne andrà alla ricerca di un gol con diversi significati.

In primis, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà una grande occasione di riscatto: il numero 24 ha vinto solamente sei partite su diciotto contro l’Inter, segnando addirittura una sola rete.

FOTO: Getty – Napoli Insigne

A proposito di gol, inoltre, Insigne è ancora alla ricerca del suo primo gol su azione in campionato, dato che tutte e cinque le marcature realizzate finora sono arrivate dagli undici metri.

Non è, però, soltanto una questione di reti. L’Inter, per Insigne, poteva essere anche la prossima destinazione, occasione spazzata via dalla firma con il Toronto, ma era la maglia che il capitano sognava da ragazzino, con un provino che non andò bene ai tempi dell’Olimpia Sant’Arpino. E chissà, a questo punto, quanto diversamente sarebbero potute andare le cose.