La difesa del Napoli è un’arma Scudetto: la statistica inequivocabile

Napoli-Inter sarà un match carico di tantissimi significati e, tra questi, sarà anche la sfida tra il miglior attacco e la miglior difesa.

Il reparto avanzato nerazzurro, infatti, ha già prodotto 54 gol in 23 partite (media di 2,35 a gara), nove in più rispetto agli uomini di Spalletti.

FOTO: Getty – Inter

Il tecnico toscano, tuttavia, può vantare la difesa meno battuta della Serie A (la seconda meno perforata nei top5 campionati europei), avendo concesso solamente 16 reti in 24 incontri (media di 0,67 a match), tre in meno rispetto all’Inter.

Proprio questo dato difensivo è da tenere in particolare considerazione, perché negli ultimi dieci anni ben nove volte chi ha vinto lo Scudetto aveva la miglior difesa. Un motivo in più per preparare al meglio la sfida alla capolista.