Napoli, futuro Anguissa: richiesta particolare di De Laurentiis

Il futuro di Frank Anguissa sarà ancora al Napoli? Il centrocampista camerunense è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto e solo in estate si capirà se diventerà a tutti gli effetti un azzurro. Le volontà del Napoli, vista la grande stagione dell’ex Fulham sono molto chiare.

Calciomercato Napoli riscatto Anguissa (Imago)

Napoli, riscatto Anguissa: la mossa di De Laurentiis

Il Napoli ha deciso di avviare i contatti con il Fulham per il riscatto di Anguissa. Ad oggi l’accordo prevede una cifra pari a 15 milioni di euro per acquistare definitivamente il centrocampista. Secondo quanto riferito da TMW, però, De Laurentiis ha in mente di chiedere uno sconto alla società inglese.

Se i Cottagers non dovessero scendere dalla cifra e non dovessero accettare neppure il cambio di modalità di pagamento, allora De Laurentiis sborserà in una sola tranche i 15 milioni concordati.