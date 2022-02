L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne de La Repubblica, rivelando dei retroscena con i suoi compagni di squadra.

Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen (L bottom) celebrates with his team mates after scoring during the Italian Serie A football match between Venezia and Napoli at the Pier Luigi Penzo Stadium in Venice, on February 6, 2022. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)

“Koulibaly? In allenamento non mi fa mai segnare”, rivela il nigeriano. Poi aggiunge: “Quando la Nigeria è stata eliminata dalla Coppa d’Africa, ho tifato proprio per il Senegal. Ogni volta che si può fare del bene con lui non c’è bisogno di insistere”.

L’ex Lille ha modo di commentare anche il rapporto con i suoi compagni di squadra in maglia azzurra, con i quali condivide anche iniziative a scopo benefico: “Al Napoli ho trovato compagni molto solidali. Quando c’è da fare una raccolta fondi o trovare dei soldi per un’iniziativa lui (Koulibaly ndr) mi dice: ‘dimmi, chiedimi, cosa posso fare?’ Non è il solo, anche Fabian Ruiz e Mertens sono sempre disponibili“.

Su Insigne

Osimhen ha commentato anche la scelta di vita del suo capitano, Lorenzo Insigne, che si trasferirà a fine stagione al Toronto.

Mg Genova 23/09/2021 – campionato di calcio serie A / Sampdoria-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image nella foto: Victor Osimhen-Lorenzo Insigne PUBLICATIONxNOTxINxITA

“Penso bene della sua scelta. È un uomo con una famiglia, avrà valutato, ragionato e scelto quello che è meglio per lui. Sono in una situazione diversa, ma non sono di quelli che dicono: io mai come lui”.

Francesco Fildi