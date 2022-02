L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne de La Repubblica, non nascondendosi sul sogno Scudetto, ritornato di attualità data l’attuale classifica.

“Mi piacerebbe vincere insieme: Napoli, il Napoli e io. Condividere un viaggio. Ma per lo scudetto devo essere molto di più di un individual player. Allora sì che mi darebbe proprio soddisfazione e trovo che per la città sarebbe strepitoso. La Serie A è molto competitivo, ogni domenica c’è una squadra che può sbatterti fuori”.

VENICE, ITALY – FEBRUARY 06: Victor Osimhen of Napoli celebrates after scoring his team’s opening goal during the Serie A match between Venezia FC and SSC Napoli at Stadio Pier Luigi Penzo on February 06, 2022 in Venice, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

E in caso di Scudetto, l’attaccante è pronto a inventarsi un nuovo ballo in campo: ” Io non canto bene, ma giuro che se succede una certa cosa m’invento una nuova cosa. Una Victor-victory dance“.

Su Spalletti e Gattuso

Osimhen ha inoltre rilasciato una breve dichiarazione sia su Luciano Spalletti, suo attuale tecnico in azzurro, e sia su Gennaro Gattuso, che lo ha accolto al suo arrivo in maglia azzurra.

“Posso solo ringraziarli”, sostiene il nigeriano. “Mi hanno aiutato entrambi e non posso e non devo fare altro che ringraziarli”.

Francesco Fildi