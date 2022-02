Il Napoli viaggia spedito: numeri da record per gli azzurri

La vittoria di Venezia ha riacceso i sogni dei tifosi del Napoli. Con i tre punti conquistati ieri pomeriggio, gli azzurri sono attualmente secondi in classifica insieme al Milan a quota 52 con l’Inter capolista che dista a una sola lunghezza (con una partita ancora da recuperare). E sabato c’è Napoli-Inter al Maradona.

Esultanza Napoli

La squadra di Luciano Spalletti sta ingranando e l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha esaltato le prestazioni degli azzurri.

“Il Napoli ora fa davvero paura alle milanesi, perché è tornato anche Osimhen in una squadra che si era già ritrovata. Quattro vittorie di fila su cinque (1 pari) giocate nel 2022, più di tutti, quando ne aveva perse 3 delle ultime quattro nel 2021. Per tacere delle porta inviolata. Con questa partita siamo a 13, nessun ha fatto meglio nei top5 campionati europei. Rrahmani è da tempo una garanzia e in attesa di Koulibaly anche Juan Jesus con la cura Spalletti è diventato più che affidabile”.