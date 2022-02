Senegal campione d’Africa, arriva il messaggio di De Laurentiis per Koulibaly

Nella serata di ieri, il Senegal ha vinto il match contro l’Egitto e si è laureato campione d’Africa per la prima volta nella sua storia. Un intero paese è in festa da diverse ore e da Napoli sono arrivati tantissimi messaggi di stima e di gioia per il capitano Kalidou Koulibaly, autore anche della prima rete nella lotteria dei calci di rigore.

Premiazione Senegal

Sono stati tanti i compagni di squadra e amici napoletani che hanno voluto sostenere e complimentarsi con Koulibaly per la vittoria del trofeo e in mattinata è arrivato anche il messaggio del presidente Aurelio De Laurentiis.

Tramite un tweet comparso sul suo profilo principale, il patron azzurro ha elogiato il suo difensore: “Grande @kkoulibaly26 ! Premiata la fedeltà alle sue origini che gli fanno onore e lo hanno reso ancora di più un grandissimo campione”.

Grande @kkoulibaly26 ! Premiata la fedeltà alle sue origini che gli fanno onore e lo hanno reso ancora di più un grandissimo campione #ADL pic.twitter.com/sC8JePRT2A — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 7, 2022