Non solo Vergara e Ambrosino: nuova convocazione in casa Napoli

Altra splendida notizia in casa Primavera Napoli, oltre alle convocazioni di Vergara e Ambrosino nell’Under 19, anche l’azzurrino Giuseppe D’Agostino è stato chiamato dalla Nazionale azzurra. Il giovane talento del Napoli dunque prenderà parte all’amichevole in programma contro la Turchia.

La Primavera del Napoli continua a sorprendere non solo in campionato, in conclusione sono ben tre gli azzurrini scelti dal ct Nunziata che ha evidentemente notato le grandi prestazioni offerte dagli azzurri nonostante l’ultima sconfitta arrivata allo scadere in casa del Verona.