Sputo contro un avversario nel derby: un titolare dell’Inter a rischio con il Napoli!

È stato un derby carico di tensione quello fra Inter e Milan di sabato scorso, terminato 2-1 in favore dei rossoneri. Questo risultato rischia di pesare come un macigno nella lotta scudetto: sabato 12 febbraio infatti si giocherà lo scontro diretto fra Napoli e Inter, con opportunità di sorpasso in vetta per gli azzurri.

L’Inter rischia di pagare però a caro prezzo il nervosismo per la sconfitta nel derby. C’è stato infatti un grande parapiglia dopo il rosso sventolato nel finale al milanista Theo Hernandez, il quale, imboccando la via degli spogliatoi, si è rivolto in modo irriverente nei confronti del pubblico allo stadio porgendosi la mano all’orecchio.

Foto: Getty Images- Lautaro Martinez

Questo gesto ha fatto andare su tutte le furi l’interista Lautaro Martinez, già in panchina in quanto sostituito dal tecnico Inzaghi.

Alcune immagini, divenute virali sui social, mostrano l’argentino che discute a distanza col francese sporgendosi dalla balaustra e, apparentemente, gli rivolge anche uno sputo. Il difensore del Milan è poi tornato in campo dopo il fischio finale e si è nuovamente confrontato a muso duro con l’attaccante dell’Inter.

Il gesto di Lautaro, se confermato dal giudice sportivo, potrebbe portare alla squalifica dell’argentino e costargli la partita contro il Napoli. Egli è attualmente il miglior marcatore dell’Inter in campionato e la sua assenza sarebbe pesantissima in un match così delicato.

Clicca qui per vedere il video dell’accaduto.