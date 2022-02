Koulibaly: “Impresa difficile ma l’abbiamo meritato! Nessuno credeva in noi”

Kalidou Koulibaly ha parlato ai microfoni di Bein Sports in merito al successo ottenuto in Coppa d’Africa con il suo Senegal. Il difensore azzurro ha commentato la vittoria della sua squadra con parole da brividi. Ecco le sue dichiarazioni:

Senegal’s defender Kalidou Koulibaly (L) takes a picutre of the trophy after winning the Africa Cup of Nations (CAN) 2021 final football match between Senegal and Egypt at Stade d’Olembe in Yaounde on February 6, 2022. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Photo by CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images)

“Sapevamo che sarebbe stato molto difficile. Avevamo tutti lo stesso sogno, quello di vincere la Coppa d’Africa. Nessuno si aspettava di vederci in finale. Alla fine ce l’abbiamo fatta, ed io ci ho sempre creduto, nonostante tutte le critiche, nonostante avessimo l’etichetta di ‘sfavoriti’.

“Nessuno credeva in noi, ma alla fine abbiamo vinto, non possiamo che essere felici e soddisfatti. La nostra gente merita questa vittoria, ringrazio loro per aver sempre creduto in questa squadra”.