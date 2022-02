Spalletti ha curato un particolare prima di Venezia-Napoli

Luciano Spalletti è ben consapevole dell’importanza che Venezia-Napoli avrà nel futuro degli azzurri.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico toscano ha voluto prendersi molta cura dell’atteggiamento che i suoi giocatori dovranno assumere questo pomeriggio, per evitare di incorrere nuovamente in passi falsi stile Empoli e Spezia.

FOTO: Getty – Spalletti Napoli Spezia

L’ultima cosa che Spalletti vuole per la partita odierna sono i cali di tensione e gli errori di valutazione dei suoi giocatori. D’altronde, le prossime due partite potrebbero dire molto, se non quasi tutto, sulle reali ambizioni future del Napoli.