Spalletti ha due dubbi, Zanetti tre: le probabili formazioni di Venezia-Napoli

Oggi pomeriggio alle 15 il Venezia ospiterà il Napoli, testandone le reali ambizioni per lo Scudetto dopo la sconfitta dell’Inter di ieri sera. Secondo La Gazzetta dello Sport, i due allenatori hanno ancora qualche dubbio riguardo la formazione migliore da mandare in campo.

Zanetti infatti, allenatore dei padroni di casa, dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 in cui, tuttavia, ci sono ancora alcune incertezze. Tra i pali ci sarà Romero, mentre la linea a quattro sarà formata da Ebuehi, Caldara, Ceccaroni e uno tra Haps e Molinaro.

FOTO: Getty – Zanetti Venezia

A centrocampo dovrebbero agire Cuisance, Fiordilino e Ampadu, ma occhio a Busio che potrebbe prendere il posto di uno degli ultimi due. In attacco, a supportare Henry ci saranno Okereke e uno tra Johnsen e Aramu.

Spalletti risponderà con il consueto e collaudato 4-2-3-1, in cui devono ancora essere sciolti due dubbi: uno tra i pali, in cui si va verso la maglia da titolare per Meret, l’altro sulla fascia destra d’attacco, dove tra Politano ed Elmas dovrebbe spuntarla il mancino ex Inter.

Gli altri nove giocatori a completare l’undici anti-Venezia saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui in difesa, Fabian Ruiz e Lobotka a centrocampo, Zielinski e Insigne sulla trequarti alle spalle di Osimhen.