Lozano atteso domani in Italia: “Non è una situazione semplice”

L’edizione odierna de Il Mattino cerca di far luce sulla situazione legata a Hirving Lozano, attaccante del Napoli che si è infortunato alla spalla con il suo Messico.

In particolare, il quotidiano precisa che il numero 11 del Napoli farà rientro in Italia domani, non prima però che i medici della Nazionale gli abbiano immobilizzato la spalla.

FOTO: Getty – Lozano infortunio Messico

“Non è una situazione semplice per il Chucky”, scrive il quotidiano, con un po’ di apprensione in casa Napoli. Dopo lo stop per la positività al Covid-19 (in cui ha saltato le gare contro Juventus e Sampdoria), Lozano dovrà vedersela anche con questo brutto infortunio, i cui tempi di recupero non sono certi e dipenderanno da una eventuale operazione.