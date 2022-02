Fabio Cannavaro: “Scudetto possibile, ma Spalletti deve lavorare su un aspetto importante”

Fabio Cannavaro, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha espresso la sua opinione sulla lotta Scudetto, senza tralasciare un punto importante su cui, a suo dire, Spalletti dovrà lavorare in particolare. Queste le sue dichiarazioni:

“Se fossi Spalletti, farei rivedere alla squadra il derby di ieri sera per caricarsi, per capire che le differenze non sono molte: si può inseguire un sogno.

Inter Milan

Che cosa manca? Sul piano del gioco credo niente: il Napoli si esprime davvero bene e, ora che sta recuperando tutti gli uomini dai rispettivi infortuni, può solo migliorare.

Tuttavia, la squadra ha evidenziato dei limiti sotto l’aspetto caratteriale e la differenza in classifica l’hanno fatta le sconfitte interne contro Empoli e Spezia.

Anche l’anno scorso, ad esempio, venne mancata la qualificazione in Champions League per un solo punto. È proprio sulla testa che deve lavorare Spalletti”.