Allegri: “Scudetto? Il nostro problema è un altro”

Vince la Juventus allo Stadium contro l’Hellas Verona con un risultato finale di 2-0, grazie alle reti di Vlahovic e Zakaria. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita per commentare il match. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

“È stata una partita tosta perché il Verona è una squadra che corre molto. Noi abbiamo approcciato bene, davanti abbiamo tanta qualità. Sono contento della prestazione, ma bisogna restare calmi. Oggi era importante vincere: c’era entusiasmo e c’erano nuovi giocatori. Bisogna fare i complimenti al Verona che ci ha messo in difficoltà“.

“Dobbiamo continuare a lavorare: giovedì abbiamo la Coppa Italia, dobbiamo arrivare in semifinale. E poi domenica andiamo a Bergamo“.

“Scudetto? Non ci riguarda”

“La quota scudetto riguarda Napoli, Inter e Milan. Noi siamo momentaneamente fuori. La quota Champions credo sia intorno agli 80 punti. Bisogna fare un passo alla volta, abbiamo l’Atalanta alle spalle, loro hanno una partita in meno e domenica abbiamo lo scontro diretto. Lo scudetto riguarda quelle tre avanti, anche se credo che l’Inter sia in vantaggio. A noi mancano quei 4 punti per poter lottare con loro: ora lottiamo con l’Atalanta“.

“Bisogna essere bravi ad andare avanti in Champions e in Coppa il più possibile“.

I nuovi acquisti

“Vlahovic non ha iniziato benissimo, ha sbagliato 3 stop e deve migliorare: deve avere più pulizia di gioco. È un giocatore che nella lotta si esalta, ma deve essere più bravo a smarcarsi anche sul destro“.

“Matuidi era più aggressivo di Zakaria. Lui è bravo nell’intercetto ed è un ragazzo intelligente che capisce velocemente le cose: stasera ha fatto bene l’interno, è un giocatore importante“.