UFFICIALE – Coppa d’Africa, termina l’avventura di Anguissa

André Frank Zambo Anguissa è pronto a far ritorno a Napoli, al termine della Coppa d’Africa. Il centrocampista azzurro ha disputato questa sera la finale 3° e 4° posto contro il Burkina Faso.

Anguissa Camerun (Getty Images)

Coppa d’Africa: Anguissa terzo con il Camerun

Il Camerun di Frank Anguissa ha terminato al terzo posto la Coppa d’Africa, giocata in casa. Questa sera non è sceso in campo per la finalina contro il Burkina Faso che I Leoni Indomabili hanno vinto solo ai calci di rigore dopo il 3-3 maturato nei 90 minuti regolamentari.

Domani sera Kalidou Koulibaly, invece, si giocherà la finale contro l’Egitto. Dopodiché i due calciatori del Napoli faranno ritorno in Italia e si metteranno a disposizione di Spalletti.