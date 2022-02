In queste ore ha fatto tanto discutere in casa Napoli il video divenuto subito virale nel quale Lorenzo Insigne augurava una “presta libertà” a un tifoso azzurro. A fare luce sull’episodio è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando che si sarebbe trattato di un equivoco:

“Il capitano del Napoli, attraverso il club e il suo agente Vincenzo Pisacane, ha cercato di spiegare come è nato l’equivoco. Lorenzo si trovava qualche giorno fa in stazione a Roma con i familiari, quando è stato riconosciuto da qualche tifoso che in maniera pressante ha richiesto foto e anche questo video da dedicare a Checco, che Insigne anche per far presto – aveva il treno in partenza – ha realizzato convinto si trattasse di un malato di Covid cui augurare un immediato ritorno alla vita sociale, uscendo dall’isolamento

Insigne Napoli Salernitana (Getty Images)

(…) Una gaffe da non drammatizzare ma che non dovrebbe capitare ai personaggi famosi, che sono anche esempio per altri giovani. Quello che Lorenzo cerca di essere attraverso una generosità difficilmente quantificabile verso chi sta peggio. È stato usato strumentalmente ma avrà capito la lezione.”.

Francesco Fildi