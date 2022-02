Ounas supera tutti i test: può accadere già contro il Venezia

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, come già fatto sapere ieri dalla SSC Napoli sui suoi canali ufficiali, conferma l’esito negativo di tutte le visite post Covid-19 svolte da Adam Ounas.

Ovviamente, è stata posta particolare attenzione sui test cardiologici, tutti però fortunatamente risultati negativi. L’ala algerina ha così potuto riprendere ad allenarsi con i compagni, anche se chiaramente non è ancora al top della condizione.

FOTO: Getty – Napoli Ounas

In ogni caso, Ounas appartiene a quella categoria di giocatori che non impiegano molto tempo ad entrare in forma, ragion per cui, secondo il quotidiano, potrebbe rientrare molto presto. Addirittura, potrebbe già strappare una convocazione per il match contro il Venezia.