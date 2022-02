Napoli-Barcellona, situazione biglietti: leggero rallentamento nella vendita, ma può ancora cambiare tutto

Mancano venti giorni all’attesissima sfida del Maradona tra Napoli e Barcellona, valevole per il ritorno degli spareggi di Europa League.

FOTO: Getty – Napoli stadio Maradona

Dopo un iniziale boom delle vendite (solo il primo giorno sono stati venduti 7mila biglietti) per adesso, come riporta Il Mattino, sono 13mila i tagliandi venduti.

In ogni caso, nei venti giorni che mancano alla gara potrebbero ancora esserci novità rispetto alla capienza dello stadio, ragion per cui è ancora presto per fare previsioni riguardo al numero esatto di tifosi presenti.