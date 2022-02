Ospina, non solo la Lazio! C’è un’altra big di A sul colombiano

David Ospina, portiere del Napoli, ha il contratto in scadenza tra pochi mesi (e la società azzurra non sembra volerglielo rinnovare), ragion per cui è inevitabile che ci siano diverse voci sul suo futuro.

Se ieri TMW parlava di un potenziale interesse della Lazio di Maurizio Sarri – che probabilmente perderà entrambi i suoi portieri – l’edizione odierna di Tuttosport vede un’altra possibile squadra nel futuro di Ospina.

FOTO: Getty – Napoli Ospina

Se la Juventus dovesse perdere Mattia Perin, infatti, i bianconeri potrebbero virare sul colombiano a parametro zero come alternativa a Wojciech Szczęsny. Ospina, comunque non è l’unica opzione per Allegri: in lizza c’è anche Salvatore Sirigu.

Quel che è certo, comunque, è che la Juventus sia alla ricerca di un usato sicuro, e Ospina risponde decisamente a questa necessità.