Apertura stadi, la decisione del Governo: quanti spettatori ci potranno essere al Maradona contro Inter e Barcellona?

Uno dei temi da risolvere nel mondo del calcio è quello relativo alla capienza degli spettatori negli stadi. L’argomento, però, non è stato trattato nel corso del Consiglio dei Ministri di ieri a causa delle tensioni sul fronte scolastico che hanno avuto la priorità.

Al momento, dunque, si resta con le capienze ridotte al 50% degli stadi, ma la questione rimane prioritaria nell’agenda del Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, che non a caso ieri mattina ha incontrato il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, uno dei più sensibili quando si parla di sport. L’idea – si legge sulla La Gazzetta dello Sport – è quella di tornare presto a chiedere la riapertura degli impianti all’aperto almeno al 75% e i risultati potrebbero arrivare già entro la fine del mese.

Stadio Maradona Napoli

Napoli-Inter e Napoli-Barcellona, quanti spettatori potranno esserci allo stadio?

Per quanto riguarda lo stadio Maradona di Napoli, la capienza attuale prevede 54726 posti a sedere, ridotta dopo il restyling per le Universiadi del 2019. Dunque, se confermata l’apertura degli stadi al 50%, per i big match contro Inter e Barcellona, previsti rispettivamente per il 12 e il 24 febbraio, a Fuorigrotta potranno esserci al massimo 27500 spettatori.