Nuova maschera per Osimhen, rinviata la consegna: la data

Le due settimane di sosta stanno per concludersi: domenica pomeriggio, il Napoli sarà ospite del Venezia in quella che sarà la 24° giornata di Serie A. Gli azzurri, privi dei vari giocatori impegnati in nazionale, stanno preparando la sfida a Castel Volturno: dopo diverso tempo, Spalletti può lavorare con un gruppo quasi al completo.

Uno degli uomini che sta lavorando con maggior intensità per tornare al top della forma è Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha voglia di tornare a giocare titolare dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fermo per due mesi.

Il numero 9 azzurro potrà giocare anche con la nuova maschera preparatagli dal professor Tartaro: la nuova protezione sarà più comoda e più leggera. Però, secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la consegna della nuova maschera, inizialmente in programma per mercoledì, è stata rinviata a domani. Fortunatamente, non c’è nessun intoppo: Osimhen è pronto a tornare.