“Modello Mazzarri non replicabile”, parla l’ex Napoli: la spiegazione

A Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma è intervenuto l’ex preparatore atletico del Napoli, Corrado Saccone. Egli ha svolto il suo lavoro con gli azzurri nel periodo fra il 2010 e il 2016. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“Napoli di Mazzarri? Gli anni con lui sono stati bellissimi, abbiamo raggiunto risultati insperati come un secondo posto incredibile. Abbiamo iniziato a giocato in Europa. Ricordo ancora la prima partita contro l’Elfsborg in Europa League”.

Foto: Getty Images – Walter Mazzarri

Saccone: “Gratificante fare risultati con una squadra non di campionissimi”

“Avendo una squadra non di campionissimi fare risultati è stato ancora più gratificante. Aronica per esempio non era un campionissimo, anche Grava. Fare un secondo posto con un certo tipo di giocatori è ancora più gratificante. I giocatori erano sicuramente predisposti alla battaglia, Walter poi ci ha messo qualcosa in più.

C’erano anche dei campioni in quella squadra come Lavezzi, Hamsik, Cavani, per un anno abbiamo avuto Quagliarella. Era una squadra che rappresentava un mix giusto tra comprimari e campioni, abbiamo vinto anche la Coppa Italia. Poi con Benitez il Napoli è diventato internazionale ma ovviamente prima i ragazzi avevano dimostrato di valere tanto”.

Saccone: “Modello Mazzarri non replicabile se vuoi competere a certi livelli”

“Il modello Mazzarri è replicabile? Tutto è cambiato, se vuoi competere a livello internazionale non puoi avere giocatori dall’ingaggio basso. Bisogna per forza avere un monte ingaggi superiore a quello dell’epoca. Rischio di vedere raramente la Champions League? Non credo, anche perché penso che chi giochi a Napoli dia sempre qualcosa in più. Contano anche le motivazioni, non penso che solo la crescita di altre squadre o valori più elevati altrui possano superare la voglia di fare bene dei giocatori. Il Napoli ormai è una delle prime 4-5 squadre d’Italia.

Rimonta Scudetto? L’Inter va come un treno però lo stato di forma in genere non si mantiene sempre, quindi io ci credo ma soprattutto devono crederci in giocatori. Devono continuare a macinare km e fare allenamento per colmare il gap”.