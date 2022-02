Stretta alla movida a Napoli, chiusura anticipata dei bar: i nuovi orari

È in arrivo una nuova ordinanza per dare una stretta alla movida. A vararla sarà il Comune di Napoli, come confermato anche dal sindaco della città, Gaetano Manfredi, nel corso di un’intervista rilasciata al Gr2 di Rai.

Il primo cittadino ha espresso tutta la sua preoccupazione per l’enorme quantità di fenomeni di violenza fra i giovanissimi. Nasce da questi, quindi, l’esigenza di ridurre l’orario di apertura dei locali.

Gaetano Manfredi, sindaco Napoli

STRETTA ALLA MOVIDA A NAPOLI: LE NUOVE RESTRIZIONI

Secondo quanto riporta La Repubblica, questo nuovo provvedimento dovrebbe prevedere misure come la chiusura dei bar alle 2 del mattino nel weekend e all’1 in settimana, lo stop alla musica a mezzanotte e il divieto di vendita di sostanze alcoliche per supermarket e negozi di prossimità. La sua entrata in vigore è prevista per la prossima settimana.