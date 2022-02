Infortunio Lozano, brutta tegola per Spalletti: i possibili tempi di recupero

Non è stato un risveglio piacevole per i tifosi del Napoli: nella notte italiana, Hirving Lozano ha subito un infortunio nel corso di Messico-Panama. L’attaccante azzurro ha riportato una lussazione alla spalla destra a causa di una brutta caduta in seguito a un normale scontro di gioco. Il giocatore è attualmente in Messico e svolgerà nuovi controlli una volta tornato in Italia.

Infortunio Lozano

L’infortunio subito stanotte è l’ennesimo della stagione: in estate un terribile infortunio alla testa, sempre in un match con il Messico, lo ha tenuto fermo per più di un mese. A dicembre, invece, altro spavento nello scontro di gioco con Ndidi nel corso di Leicester-Napoli: fortunatamente, in quel caso, fu solo un dente rotto.

La lussazione alla spalla non è uno stop da poco e Lozano rischia di dover star fermo per un bel po’: il quotidiano Marca parla di almeno due mesi di stop. Se si prendono in considerazione vecchi infortuni dei giocatori del Napoli si può notare come la previsione del quotidiano spagnolo non sembra essere del tutto lontana dalla realtà.

Victor Osimhen si fece male in un match con la sua Nigeria nel novembre del 2020 e tornò disponibile a metà gennaio, esattamente due mesi dopo. Stesso discorso per Dries Mertens, operatosi a inizio luglio dello scorso anno e tornato a settembre, 65 giorni dopo.