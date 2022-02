Barcellona, infortunio per il titolare: a rischio contro il Napoli

C’è grande attesa per il match di Europa League fra Barcellona e Napoli che si disputerà il 17 febbraio al Camp Nou. Una partita di indubbio prestigio nonostante il cattivo momento dei blaugrana, che si ritrovano “retrocessi” in Europa League dopo anni di successi in Champions.

Questi ultimi si sono anche decisamente rinforzati nel mercato di gennaio con l’acquisto di giocatori di assoluto livello come Ferran Torres, Adama Traore e Pierre-Emerick Aubameyang.

L’avvicinamento alla partita però non procede nel migliore dei modi per il Barcellona: c’è un infortunio che desta preoccupazione.

Foto: Getty Images- Clement Lenglet

Si è fermato oggi in allenamento infatti il difensore Clement Lenglet. Come riporta il club catalano nel suo comunicato, il francese ha accusato un problema al bicipite femorale della gamba sinistra.

Per ora non sono ancora stati chiariti i tempi di recupero: è sicuro solo che salterà la prossima partita ma, a questo punto, anche il match contro il Napoli è a serio rischio.