Tutti i dettagli della nuova mascherina di Osimhen: per quanto ancora dovrà indossarla

È inevitabile che Victor Osimhen dovrà indossare la mascherina protettiva ancora per un po’, fino a quando sarà totalmente recuperato dal brutto e sfortunato infortunio rimediato nel testa a testa contro Milan Škriniar.

È notizia di ieri che la sua, comunque, sarà una mascherina ancora più piccola e leggera, ma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne evidenzia alcuni dettagli.

Osimhen nuova mascherina

In particolare, questa sarà ridimensionata sulla fronte e in basso e sarà più aperta nella zona dell’occhio sinistro, ovvero quello interessato dall’infortunio. Per quanto riguarda i tempi di utilizzo, Osimhen dovrà certamente usare la mascherina ancora per un mese.

Il quotidiano, inoltre, ha fatto il punto sulla condizione fisica del nigeriano, cresciuta notevolmente nell’arco dell’ultima settimana. La sua voglia di tornare in campo da titolare ed essere protagonista sarà un nuovo ed importantissimo carburante per il motore del Napoli.