Tanti giocatori dal futuro incerto, ma solo uno è certo di restare a Napoli

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno fa luce sui diversi giocatori del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2022.

Oltre a Lorenzo Insigne, già ufficializzato come nuovo calciatore del Toronto, tra sei mesi andranno in scadenza anche Mertens, Ospina, Ghoulam, Malcuit, Juan Jesus, Tuanzebe e Anguissa, seppur per motivi diversi tra loro.

FOTO: Getty – Napoli Mertens Juan Jesus

Ghoulam e Malcuit sono già praticamente certi di proseguire la carriera lontano da Napoli. Anche Ospina, stando al quotidiano, non avrebbe molte chances di proseguire la carriera in azzurro, mentre per Mertens la situazione è in costante divenire.

Anche il contratto annuale di Juan Jesus è in scadenza a giugno, mentre a fine stagione scadrà il prestito di Tuanzebe. Al momento, dunque, l’unico quasi certo di rimanere a Napoli è André Zambo Anguissa, che dovrebbe essere riscattato dal Fulham.