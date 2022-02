Insigne non la passerà liscia, a fine stagione accadrà con De Laurentiis

Con la chiusura del mercato invernale si ha la certezza che Insigne terminerà la sua stagione al Napoli, quando poi sarà pronto a fare le valige e volare oltreoceano.

Come tutti gli altri azzurri che hanno lasciato Napoli in seguito alla famosissima partita contro il Salisburgo, anche Insigne non sfuggirà alle azioni legali di De Laurentiis per l’ammutinamento.

FOTO: Getty – De Laurentiis Napoli ammutinamenti

A fine stagione dunque, come evidenzia La Repubblica, ci sarà la resa dei conti. Tra il capitano e il presidente non scorre più buon sangue, visto che non si parlano da un po’ e dato che, nel corso dei mesi che verranno, non ci saranno tentativi di riavvicinamento.

Adesso, però, per Insigne sarà importante rispondere presente sul campo, senza dimenticarsi che lui, del Napoli, è ancora capitano e rigorista.