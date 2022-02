Barcellona, troppi acquisti: svelato l’assente nella doppia sfida col Napoli

AGGIORNAMENTO 13:51 – Secondo quanto riferito da As, non sarà Adama Traoré a rinunciare all’Europa League ma Dani Alves. Pare dunque essere il terzino brasiliano il giocatore che verrà escluso da Xavi per la sfida contro il Napoli.

⚠️🔵🔴 Dani Alves es el descartado por Xavi y no jugará la Europa League (vía @diarioas) #fcblive pic.twitter.com/kq4r0pNalV — Albert Rogé (@albert_roge) February 2, 2022

Ha quasi dell’incredibile quanto riportato dal Mundo Deportivo nella mattinata odierna: il Barcellona non potrà inserire in lista Uefa tutti i suoi nuovi acqusiti.

Infatti, secondo il regolamento Uefa, nell’aggiornamento delle liste si possono inserire, al massimo, tre acquisti dal mercato di riparazione.

FOTO: Getty – Dani Alves Barcellona

Pertanto, Xavi dovrà scegliere chi escludere tra Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré e Pierre-Emerick Aubameyang. L’indiziato numero uno a stare fuori, per il momento, sembra Adama Traoré. Una notizia che, al Napoli, non può che far ben sperare in vista degli spareggi contro i blaugrana.