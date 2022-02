Sarri furioso con la dirigenza della Lazio: c’è una clamorosa ipotesi

L’edizione odierna de Il Messaggero riporta una clamorosa ipotesi sul futuro di Maurizio Sarri e la Lazio, dopo un calciomercato invernale molto scarno.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Sarri, Lazio

“L’allenatore biancocelesti ha diretto l’allenamento mentre era avvelenato per quanto accaduto in fase di mercato. Non è arrivato il terzino richiesto, così come un centrocampista in stile Ricci o Vecino. Da ora in poi Sarri vuole essere coinvolto sul mercato, altrimenti sarà messo in discussione anche il rinnovo di contratto”.