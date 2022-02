Nel Napoli che sarà, di primaria importanza sarà il nuovo acquisto che prenderà il posto di Faouzi Ghoulam, che si avvia alla scadenza di contratto. E quel profilo corrisponderebbe a quello di Mathias Olivera, esterno mancino in forza al Getafe su cui gli azzurri avrebbero messo le mani in vista dell’estate.

Calciomercato Napoli Olivera (Getty Images)

Frattanto, anche il futuro di Kevin Malcuit – anch’egli in scadenza – potrebbe essere lontano da Napoli. Ragion per cui il club partenopeo dovrà guardarsi attorno anche per un terzino di piede destro.

Piace Molina per la fascia destra

Uno dei profili tenuti sotto osservazione dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli è quello di Nahuel Molina. L’esterno classe ’98 di proprietà dell’Udinese – stando all’edizione odierna de Il Mattino – è tra i nomi che potrebbero caratterizzare la prossima sessione estiva di calciomercato.

UDINE, ITALY – NOVEMBER 07: Nahuel Molina of Udinese Calcio celebrates after scoring his team second goal during the Serie A match between Udinese Calcio v US Sassuolo at Dacia Arena on November 07, 2021 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

In ogni caso – si legge – la società azzurra punterà su una nuova politica, improntata su un contenimento dei costi nel monte ingaggi e su calciatori giovani, non promesse ma già affermati.

Francesco Fildi