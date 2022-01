Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di calciomercato, l’ex azzurro Goran Pandev ha lasciato la Serie A per andare al Parma in Serie B. Il macedone avrà un contratto con i parmigiani fino a giugno e proverà a raggiungere la salvezza in squadra con Gigi Buffon tra i tanti.

GENOA, ITALY – SEPTEMBER 25: Goran Pandev of Genoa lies on the pitch after suffering an injury during the Serie A match between Genoa CFC and Hellas Verona FC at Stadio Luigi Ferraris on September 25, 2021 in Genoa, Italy. (Photo by Getty Images)

Questo il tweet rilasciato da Di Marzio: