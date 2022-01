Nuovi controlli e nuova maschera per Osimhen: c’è la data

La sosta del campionato è stata molto utile per Spalletti per poter lavorare con calma con i suoi uomini e per ritrovare al meglio alcuni giocatori rientrati da poco dai vari infortuni. Uno su tutti è sicuramente Victor Osimhen, ritornato dopo due mesi di stop a causa dell’infortunio rimediato contro l’Inter a novembre.

Victor Osimhen

L’attaccante nigeriano mette nel mirino la gara contro il Venezia di domenica: la sua volontà è quella di partire dal primo minuto. Le sue condizioni migliorano e si sta allenando con molta intensità a Castel Volturno.

Intanto, secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, mercoledì Osimhen svolgerà un ulteriore accertamento clinico con il professor Tartaro e dopo gli sarà consegnata la nuova maschera. Il bomber azzurro dovrà indossare la protezione al viso fino al prossimo 15 marzo.