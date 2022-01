L’agente non ha dubbi: “L’anno prossimo giocherà con il Napoli. Lo farà Spalletti”

Furio Valcareggi, procuratore tra i tanti di Alessio Zerbin, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare in primis della situazione riguardante gli azzurri e poi del possibile futuro proprio di Zerbin. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La prossima stagione Zerbin partirà con la prima squadra del Napoli. Il ragazzo è come uno studente che una volta terminato il liceo è promosso ed è dunque pronto ad andare avanti. Alessio ha tutte le qualità per fare bene anche nel Napoli e toccherà a Spalletti decidere, sappiamo tutti che il mister ci tiene ai giovani”