“Ci sarà un problema per Anguissa e Koulibaly”: dopo la Coppa d’Africa

Nel corso della trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte è intervenuto l’ex allenatore Andrea Agostinelli. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli deve pensare partita per partita. Può avere l’ambizione di guardare avanti, ma anche l’umiltà di guardarsi indietro. Ora è importante la partita con il Venezia. Poi si penserà all’Inter“.

Ritorno dalla Coppa d’Africa: il problema

In merito ai giocatori che rientreranno dalla Coppa d’Africa ha aggiunto: “Il pericolo maggiore è questa fase finale della competizione, bisogna toccare ferro. Anguissa e Koulibaly hanno mantenuto la loro forma, ma sono pericolosi gli infortuni e il fuso orario. Il Ramadan può incidere sulle prestazioni dei calciatori, ma non è un grandissimo problema“.

Anguissa Camerun (Getty Images)

Successivamente ha analizzato la questione relativa ai rinnovi in bilico di Ospina, Mertens e Fabian Ruiz. “Il portiere del Napoli pare che abbia la fiducia di tutto l’ambiente, perché non rinnovargli il contratto? Se Fabian riceve un’offerta pazzesca con cui il Napoli può rifare una squadra ci starebbe fare l’operazione. Per il belga la questione è diversa: lui ama club e città, gli offrirei un contratto da premio per il suo amore“.

“Si può risparmiare senza indebolire la squadra? Ci vogliono bravura e fortuna. Con Anguissa si è fatta un’operazione grandissima. I profili di Olivera e Januzaj sono interessanti“.