Adesso è ufficiale, sfuma un altro obiettivo per il Napoli: è della Juventus!

Niente da fare per il Napoli: Federico Gatti sarà un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore del Frosinone era stato seguito con grande interesse dagli azzurri all’inizio di questa sessione di mercato, rappresentando nelle idee di Giuntoli il sostituto ideale di Kostas Manolas. Le alte richieste del club ciociaro hanno convinto gli azzurri a virare su un’opzione più low cost come quella di Axel Tuanzebe, arrivato in prestito dal Manchester United.

Tuttavia, gli azzurri non sembravano aver chiuso definitivamente la porta ad un possibile acquisto del difensore in prospettiva, provando a bloccarlo anticipatamente per giugno, senza però riuscire a chiudere la trattativa.

Gatti infatti andrà alla Juventus, che è riuscita a sorpassare all’ultimo la concorrenza del Torino in un accesissimo derby di mercato. I granata infatti avevano praticamente chiuso la trattativa col Frosinone ed erano disposti a portare il difensore 23enne alla loro corte fin da subito. La Juventus è invece riuscita superare questa concorrenza garantendo al club laziale non solo una cifra cospicua (7.5 milioni più 2.5 di bonus) ma anche la permanenza in prestito di Gatti fino al termine della stagione.

Il giocatore ha già sostenuto le visite mediche al J Medical e il suo contratto con la Juventus è stato ufficialmente depositato in Lega Calcio, per cui si attende solo l’annuncio del suo acquisto da parte dei bianconeri.