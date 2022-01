Il Napoli batte la concorrenza della Juve: colpo in proiezione futura degli azzurri!

Colpo in prospettiva per il Napoli: secondo quanto riporta Tuttomercatoweb pare che gli azzurri abbiano chiuso per l’acquisto del giovane Francesco Lorusso.

Per accaparrarsi questo giovane talento, il Napoli ha superato una folta concorrenza: su di lui infatti c’erano anche Juventus, Sassuolo e Bologna.

Foto: LaPresse- Aurelio e Luigi De Laurentiis

Lorusso è un attaccante classe 2005, mancino naturale, dotato di un buon dribbling abbinato ad una notevole velocità. Nei primi anni di carriera veniva schierato nel ruolo di esterno, poi, dopo l’arrivo al Bari, ha iniziato a giocare da punta centrale. Ha infatti affinato notevolmente negli ultimi anni l’accuratezza e la potenza anche con il destro, oltre a mettere su un’importante muscolatura.

Il giovane attaccante concluderà la stagione al Bari e si trasferirà al Napoli solo a giugno.