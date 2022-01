Venezia-Napoli: c’è la notizia sul match

Sale l’attesa per il rientro in campo delle squadre di Serie A dopo la sosta. Il Napoli tornerà in campo domenica 6 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Penzo contro il Venezia.

Tra i veneti cresce l’attesa per la sfida tra gli uomini di Zanetti e quelli di Luciano Spalletti e la tifoseria dei lagunari ne dà conferma.

VENICE, ITALY – JANUARY 09: Fans of Venezia during the Serie A match between Venezia FC v AC Milan at Stadio Pier Luigi Penzo on January 09, 2022 in Venice, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Sono infatti praticamente tutti esauriti i biglietti per la sfida contro i partenopei, che chiaramente per i tifosi del Venezia ha un peso specifico molto importante.