Il Toronto dopo l’acquisto di Lorenzo Insigne è pronto a pescare ancora in Serie A. Diversi sono i calciatori che interessano – da Belotti a Criscito, passando per il suo compagno di squadra Destro -, ma gli occhi del club della MLS sarebbero ancora puntati in casa Napoli.

NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Lorenzo Insigne of SSC Napoli celebrates after scoring the 4-1 goal during the Serie A match between SSC Napoli and US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Secondo quanto rivelato da Il Mattino oggi in edicola, è probabile che ci sia stato anche già un colloquio conoscitivo tra Dries e Manning, manager del Toronto. Il calciatore – si legge – non ha perso però la speranza di poter continuare a Napoli la sua avventura: è davvero disposto ad abbassarsi l’ingaggio pur di continuare a indossare la maglia azzurra.

Calciomercato Napoli Mertens Toronto (Getty Images)

Ogni discorso è dunque congelato fino al termine della stagione, per capire se tra le parti sussistono i margini per un prolungamento contrattuale. Intanto, il Toronto resta alla finestra e fiuta il possibile doppio ‘scippo’ ad Aurelio De Laurentiis.

Francesco Fildi