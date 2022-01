In attesa di scoprire quali saranno le strategie del Napoli in vista per l’estate – con Mathias Olivera che si candida a essere il primo colpo per la fascia sinistra – , il club azzurro continua a monitorare quelli che sono i calciatori della propria scuderia in prestito nei vari club.

Tra tutti, spiccano due profilo: Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano. Il primo è in prestito al Frosinone ed è protagonista fino ad adesso di un’ottima stagione con i ciociari.

Zerbin Frosinone

Il centrocampista di Cimitile, invece, continua la sua esperienza tra le fila della Cremonese e già in passato è stato valutato da diversi tecnici, uno su tutti Carlo Ancelotti.

Entrambi – secondo quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport – guarda la possibilità per giugno di valutare un loro rientro alla base.

Francesco Fildi