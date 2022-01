Lazio – Ghoulam: un aspetto frena i biancocelesti, le ultime

Il Napoli e Faouzi Ghoulam si diranno molto probabilmente addio al termine di questa stagione. L’algerino rientrerà con ogni probabilità nell’operazione di smaltimento del monte ingaggi, e il suo stipendio è sicuramente pesante per le casse della società azzurra.

Faouzi Ghoulam

Ormai da giorni si rincorrono le notizie su un possibile affondo della Lazio tra gennaio e giugno per l’ex Saint Etienne. Maurizio Sarri potrebbe accoglierlo per rinforzare la propria catena di sinistra. Tuttavia, fa sapere Il Messaggero, a preoccupare il club biancoceleste sarebbe la tenuta fisica del calciatore, in virtù dei numerosi problemi che lo hanno colpito negli ultimi anni.

Francesco Fildi