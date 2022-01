Spunta un’idea per il dopo Fabian Ruiz: ritorno di fiamma dalla Serie A

Il rinnovo di Fabian Ruiz tarda ad arrivare e in caso di fumata nera il Napoli dovrà cercare altrove o magari un probabile sostituto starebbe proprio sotto il naso, o meglio ancora, a Roma. E bene sì, all’ombra del Colosseo c’è proprio Jordan Veretout, il cui ricordiamo fu accostato anche più volte al Napoli ed addirittura fu detto ad un passo dalla maglia azzurra.

Jordan Veretout, Salernitana-Roma

Fatto sta che la dirigenza romana sarebbe intenzionata ad ascoltare eventuali proposte per il calciatore visto che nelle recenti scelte di Mourinho, il francese sembrerebbe essere precipitato nelle classifiche del tecnico.

Proprio per questo secondo il Corriere dello Sport, la Roma è pronta a sacrificarlo con un contratto in scadenza nel 2024 e con il procuratore che chiede a gran voce il rinnovo, ma che al momento non fa affatto parte dei programmi dei giallorossi.