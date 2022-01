Ounas rientra a Napoli, l’algerino dovrà farlo al suo arrivo!

Ha rinviato di ventiquattro ore il suo arrivo ma quest’oggi Adam Ounas farà rientro a Napoli. Il motivo per aver rimandato il suo rientro, come spiegato dal Corriere dello Sport, è legato ad una questione sul piano voli indipendente dalla sua volontà che tra l’altro non ha creato nessun problema di sorta.

Adam Ounas, Napoli-Spezia

Una volta atterrato a Napoli, l’algerino effettuerà tutti gli esami necessari per chiarire le problematiche presentatesi durante le visite di idoneità effettuate in Camerun post Covid, alla vigilia dell’ultima partita della fase a gironi della Coppa d’Africa che ha portato alla successiva eliminazione della sua Algeria.