“Non so perché non ho mai giocato nel Napoli”: rivelazione del giocatore dell’Atalanta

Giuseppe Pezzella, giocatore dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo in cui ha parlato del futuro menzionando anche il Napoli:

(From L) Atalanta’s Dutch midfielder Marten de Roon, Inter Milan’s Dutch defender Stefan de Vrij and Atalanta’s Italian defender Giuseppe Pezzella go for the ball during the Italian Serie A football match between Atalanta and Inter on January 16, 2022 at the Azzuri d’Italia stadium in Bergamo. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

“Voglio convincere l’Atalanta con il mio rendimento, non ho bisogno di collezionare il numero di presenze per esser riscattato. Se giochi tanto e poi non fai bene serve a poco. Il Napoli? Non c’è un motivo ben preciso del perché io non abbia mai giocato nella squadra della mia città, nonostante questo non cambierei il percorso fatto fino ad oggi, contornato da conquiste sul campo”.