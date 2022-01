Ounas ‘detta le condizioni’ per rinnovare, in primavera i colloqui decisivi

In attesa di capirne di più sulle sue condizioni, Adam Ounas nelle prossime settimane è pronto a parlare con il Napoli della sua situazione contrattuale.

NAPLES, ITALY – DECEMBER 22: Rey Manaj of Spezia Calcio is tackled by Adam Ounas of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Spezia Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on December 22, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’accordo inizialmente era valido fino al 2022, ma lo scorso anno fu attivata l’opzione per un’ulteriore stagione. La scadenza dunque non è a stretto giro, ma ciò non toglie che le parti quanto prima dovranno parlarsi per capire il da farsi.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che in primavera il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ne parlerà con il proprio entourage in un clima di serenità. Tuttavia, il calciatore richiede le giuste garanzie per rinnovare, pur considerando che il ragazzo si trova bene nella città partenopea.

Francesco Fildi